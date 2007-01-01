Обнинск
-14...-13 °С
Часть Калуги осталась без интернета
Общество

Часть Калуги осталась без интернета

Дмитрий Ивьев
30.01, 11:27
3 1474
В пятницу, 30 января, произошел обрыв оптического кабеля у оператора связи «Макснет».

Это привело к отсутствию связи в некоторых микрорайонах города.

- В частности, затронуты Пучково, Георгиевское, Университетский городок, Турынино, 906 база, частично улицы Степана Разина, Болдина, Горького, Никитина, Энгельса, Тульская, Постовалова, Киевка, пл. Победы и близлежащие участки, - прокомментировал провайдер.

По информации компании, специалисты локализовали место повреждения, ведутся восстановительные работы.

общество
