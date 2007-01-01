Часть Калуги осталась без интернета
В пятницу, 30 января, произошел обрыв оптического кабеля у оператора связи «Макснет».
Это привело к отсутствию связи в некоторых микрорайонах города.
- В частности, затронуты Пучково, Георгиевское, Университетский городок, Турынино, 906 база, частично улицы Степана Разина, Болдина, Горького, Никитина, Энгельса, Тульская, Постовалова, Киевка, пл. Победы и близлежащие участки, - прокомментировал провайдер.
По информации компании, специалисты локализовали место повреждения, ведутся восстановительные работы.
