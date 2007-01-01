В Калужской области оштрафовали директора управляющей компании
В пятницу, 30 января, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, заявителю не дали ответ на обращение вовремя.
— В августе 2025 года в МУП «Благоустройство» города Спас-Деменска поступило письменное обращение местного жителя по вопросу ремонта в многоквартирном жилом доме. Ответ на обращение не дали, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Директора привлекли к административной ответственности.
Заявителю направили ответ на обращение. Ремонтные работы в многоквартирном доме провели.
