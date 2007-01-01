Обнинск
-14...-13 °С
В Калужской области оштрафовали директора управляющей компании
Общество

В Калужской области оштрафовали директора управляющей компании

Евгения Родионова
30.01, 11:04
0 742
В пятницу, 30 января, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, заявителю не дали ответ на обращение вовремя.

— В августе 2025 года в МУП «Благоустройство» города Спас-Деменска поступило письменное обращение местного жителя по вопросу ремонта в многоквартирном жилом доме. Ответ на обращение не дали, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Директора привлекли к административной ответственности.

Заявителю направили ответ на обращение. Ремонтные работы в многоквартирном доме провели.

