В Людиново сменили главного врача больницы
В пятницу, 30 января, пост главного врача Центральной межрайонной больницы №2 покинул Илья Соваков. Об этом сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
- Илья Александрович продолжит работу в системе здравоохранения региона, - прокомментировала она. - Исполняющим обязанности главного врача назначена Орешонкова Евгения Александровна, ранее занимавшая должности заместителя главного врача. Желаю Евгении Александровне успешной работы на благо жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов!
Соваков работал в Людиново с весны 2022 года. Ранее он был заместителем министра здравоохранения.
