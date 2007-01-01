Обнинск
Общество

В Людиново сменили главного врача больницы

Дмитрий Ивьев
30.01, 10:25
0 1011
В пятницу, 30 января, пост главного врача Центральной межрайонной больницы №2 покинул Илья Соваков. Об этом сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

- Илья Александрович продолжит работу в системе здравоохранения региона, - прокомментировала она. - Исполняющим обязанности главного врача назначена Орешонкова Евгения Александровна, ранее занимавшая должности заместителя главного врача. Желаю Евгении Александровне успешной работы на благо жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов!

Соваков работал в Людиново с весны 2022 года. Ранее он был заместителем министра здравоохранения.

