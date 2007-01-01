В Калужской области мужчина вернул долги по алиментам
В пятницу, 30 января, прокуратура Перемышльского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 37-летнего местного жителя по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
По данным ведомства, мужчина по решению суда должен был выплачивать алименты.
Ранее его привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов.
Он снова накопил задолженность в размере 330 тысяч рублей.
На судебном заседании мужчина признал вину и погасил задолженность в полном объёме.
