В Калужской области мужчина вернул долги по алиментам
Общество

В Калужской области мужчина вернул долги по алиментам

Евгения Родионова
30.01, 10:34
В пятницу, 30 января, прокуратура Перемышльского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 37-летнего местного жителя по факту неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

По данным ведомства, мужчина по решению суда должен был выплачивать алименты.

Ранее его привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов.

Он снова накопил задолженность в размере 330 тысяч рублей.

На судебном заседании мужчина признал вину и погасил задолженность в полном объёме.

