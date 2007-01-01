Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге назначили нового начальника управления физкультуры, спорта и молодёжной политики
Общество

В Калуге назначили нового начальника управления физкультуры, спорта и молодёжной политики

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:44
1 1365
Им стал Сергей Евтеев, сообщил в пятницу, 30 января, глава города Дмитрий Денисов.

- Настоящий профессионал своего дела, - прокомментировал Денисов. - За его плечами серьёзный управленческий опыт работы как в органах местного самоуправления, так и в министерствах. С 2018 года он возглавлял спортивную школу олимпийского резерва «Маршал», где зарекомендовал себя как эффективный руководитель и человек, искренне вовлечённый в развитие спорта.

Напомним, прежний начальник ушёл в ноябре после скандала в управлении.

