В Калуге назначили нового начальника управления физкультуры, спорта и молодёжной политики

Им стал Сергей Евтеев, сообщил в пятницу, 30 января, глава города Дмитрий Денисов.

- Настоящий профессионал своего дела, - прокомментировал Денисов. - За его плечами серьёзный управленческий опыт работы как в органах местного самоуправления, так и в министерствах. С 2018 года он возглавлял спортивную школу олимпийского резерва «Маршал», где зарекомендовал себя как эффективный руководитель и человек, искренне вовлечённый в развитие спорта.

Напомним, прежний начальник ушёл в ноябре после скандала в управлении.