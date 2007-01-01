В Калуге назначили нового начальника управления физкультуры, спорта и молодёжной политики
Им стал Сергей Евтеев, сообщил в пятницу, 30 января, глава города Дмитрий Денисов.
- Настоящий профессионал своего дела, - прокомментировал Денисов. - За его плечами серьёзный управленческий опыт работы как в органах местного самоуправления, так и в министерствах. С 2018 года он возглавлял спортивную школу олимпийского резерва «Маршал», где зарекомендовал себя как эффективный руководитель и человек, искренне вовлечённый в развитие спорта.
Напомним, прежний начальник ушёл в ноябре после скандала в управлении.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь