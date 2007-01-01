Обнинск
Общество

В Калужской области спасают ещё одного лосенка

Дмитрий Ивьев
29.01, 16:12
Дикое животное вышло к людям в Ферзиково.

Истощенного лосёнка удалось поймать, чтобы перевезти в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

В операции по спасению животного участвовали и сотрудники ДПС.

