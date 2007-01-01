Юрий Зельников стал почетным гражданином Калужской области

Такое звание ему присвоили за 23 года работы на посту уполномоченного по правам человека в регионе. Решение принято депутатами на заседании Заксобрания 29 января.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, Зельников - единственный в стране Уполномоченный по правам человека, создавший этот институт защиты в регионе и прослуживший там 23 года.

За этот срок рассмотрено более 63 тысяч обращений людей.

Напомним, сегодня Зельников официально ушел с поста уполномоченного.