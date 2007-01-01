Обнинск
Калужанин сделал флюорографию только после девяти штрафов и запрета на выезд за границу

Дмитрий Ивьев
29.01, 12:39
Мужчина из Калуги долго игнорировал решение суда — пройти обязательное обследование на туберкулёз, сообщили 29 января в УФССП.

Судебные приставы неоднократно просили его выполнить предписание добровольно, но он этого не делал. Тогда к делу подключились принудительные меры: с него взыскали 5 тысяч рублей как исполнительский сбор и запретили выезд за границу.

Кроме того, калужанина девять раз оштрафовали за уклонение от обследования — общая сумма штрафов составила 16 тысяч рублей.

Только после этого мужчина всё-таки прошёл флюорографию и предоставил подтверждающие документы приставам.

