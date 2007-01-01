Обнинск
-10...-9 °С
В Сухиничах установили новое оборудование в больнице
Общество

В Сухиничах установили новое оборудование в больнице

Дмитрий Ивьев
29.01, 14:24
0 256
Там появились маммограф, цифровые рентген и флюорограф. Об этом в четверг, 29 января, сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Кроме того, в Мещовске установлены рентген и флюорограф.

- Диагностическую технику установили в конце прошлого года, - пояснила Чернова. - Сейчас запустили оборудование в тестовом режиме.

За 2026 год в больницы Калужской области собираются поставить еще семь единиц сложной диагностической техники.

здравоохранение
