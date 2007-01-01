В Сухиничах установили новое оборудование в больнице
Там появились маммограф, цифровые рентген и флюорограф. Об этом в четверг, 29 января, сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.
Кроме того, в Мещовске установлены рентген и флюорограф.
- Диагностическую технику установили в конце прошлого года, - пояснила Чернова. - Сейчас запустили оборудование в тестовом режиме.
За 2026 год в больницы Калужской области собираются поставить еще семь единиц сложной диагностической техники.
