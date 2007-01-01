Обнинск
-10...-9 °С
Общество

В Калужской области инфляция за 2025 год стала самой низкой после 2019 года

Дмитрий Ивьев
29.01, 14:54
Годовая инфляция в Калужской области за 2025 год составила 5,4%. В декабре цены выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем - по разным товарам и услугам ситуация отличалась: что-то подорожало, что-то подешевело, сообщили в четверг в региональном отделении Банка России.

Среди продуктов в преддверии праздников заметно выросла стоимость кондитерских изделий. Больше стали затраты производителей на закупку сырья, упаковку и логистику. Все это отразилось на цене сладостей. А вот сахар, наоборот, подешевел. Запасов достаточно за счет хорошего урожая сахарной свеклы в этом году.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на бытовую химию, косметику и парфюмерию. Главные причины — рост издержек на логистику и аренду помещений. Кроме того, ретейлеры могли внести в стоимость товара ожидаемое повышение НДС.

За услуги в декабре жители региона в среднем платили меньше, чем месяцем ранее. Заметнее всего подешевели зарубежные туры. В конце 2025 года рубль несколько укрепился, поэтому поездки на отдых по большинству направлений подешевели. А вот зимний оздоровительный отдых обошелся дороже. Спрос на такой вид досуга в преддверии праздников был высокий, что позволило домам отдыха перенести в стоимость путевок расходы на содержание помещений.

- Годовая инфляция в Калужской области существенно замедлилась, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. - Для сравнения, в декабре 2024 года в нашем регионе она превышала 9%, по итогам последнего месяца минувшего года составила 5,4%. Замедлить рост цен помогла высокая ключевая ставка. Чтобы инфляция продолжила устойчиво снижаться, Банк России будет поддерживать ключевую ставку на уровне, который сбалансирует спрос и предложение в экономике. Это позволит не только вернуть инфляцию к цели, но и создаст условия для устойчивого экономического роста.

