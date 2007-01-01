От папанинской экспедиции до студенческого перекуса
Как калужский «Русский Продукт» создает еду для всех поколений.
Даже если вы никогда не были на Северном полюсе, вероятно, вы знакомы с продукцией компании «Русский Продукт».
Возможно, вы заваривали их моментальный кисель холодным вечером или покупали пачку чипсов к футбольному матчу.
За этими привычными продуктами стоит предприятие с удивительной историей, технологическим опытом и широким ассортиментом, способным удовлетворить самые разные запросы.
Компания с историей
История акционерного общества «Русский Продукт» — это история целой отрасли. Компания, как она существует сегодня, появилась в 1996 году в результате объединения нескольких пищевых предприятий.
Ее корни уходят в XIX век — к фабрике колбасных изделий Григорьева, основанной в 1861 году.
Примечательный факт: специалистам предприятий, которые сегодня входят в состав «Русского Продукта», зачастую приходилось быть первопроходцами. Например, они принимали участие в организации первой экспедиции на Северный полюс в 1936 году. И обеспечивали питание первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году. Обеспечивали питание на линиях Аэрофлота и на космической орбите. Это настоящие инновации, от которых во многом зависел общий успех.
Полезное и простое
Сегодня в линейке компании много продуктов, которые выбирают для легкого перекуса или здорового начала дня. Среди них особой популярностью пользуются кисели и овсяные каши.
Моментальные кисели: вкус детства за минуту. Это один из самых узнаваемых продуктов компании. Главное его преимущество — невероятная простота приготовления: не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать, достаточно залить порошок кипятком.
Такой кисель — это быстрый способ согреться, получить порцию полезных углеводов и насладиться знакомым с детства вкусом. Идеальный вариант для офиса, поездки или, когда просто хочется чего-то домашнего без долгой готовки.
Овсяные каши: классика здорового завтрака. Бренд «Геркулес» давно стал нарицательным для овсяных хлопьев в России, и «Русский Продукт» является его прямым наследником.
Овсянка — это основа правильного питания, источник долгих углеводов, клетчатки и витаминов. Компания предлагает как традиционные хлопья для варки, так и моментальные каши, которые экономят время по утрам. Это выбор в пользу сытного, полезного и проверенного поколениями старта дня.
Магия домашней выпечки
Для тех, кто любит радовать домашней выпечкой, но не всегда готов возиться с рецептами и подбором пропорций, «Русский Продукт» предлагает отличное решение.
Линейка смесей «Печем Дома». Это готовые сухие смеси, в которые нужно лишь добавить воду, молоко или яйцо, чтобы получить тесто. Например, смесь для злакового кекса уже содержит муку, сахар, семечки, льняное семя, овсяные отруби и хлопья, что делает выпечку не только вкусной, но и полезной.
Производитель позаботился о том, чтобы процесс был максимально простым, а результат — стабильно отличным.
Кремы для выпечки. Они позволяют легко и быстро украсить торт, пирожное или кекс. Достаточно развести сухую смесь, чтобы получить нежный крем с устойчивой консистенцией. Это открывает простор для творчества и помогает придать домашней выпечке по-настоящему профессиональный вид.
Спорное лакомство, ставшее культурным феноменом
Говоря о «Русском Продукте», невозможно обойти стороной чипсы. Как уже упоминалось, один из заводов-предшественников компании был первым в СССР, кто наладил их промышленное производство. Сегодня это направление остается важной частью работы.
О пользе картофельных чипсов, конечно, можно поспорить. Это типичный снек, который диетологи рекомендуют ограничивать. Однако их популярность, особенно среди молодежи и студентов, неоспорима.
Для многих это символ дружеских посиделок, просмотра фильма, веселой вечеринки или быстрого перекуса в перерывах между парами. «Русский Продукт», имея многолетний опыт, предлагает свой вариант этого культового продукта, который знаком потребителям по всей стране и за ее пределами.
