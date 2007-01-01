Как калужский «Русский Продукт» создает еду для всех поколений.

Даже если вы никогда не были на Северном полюсе, вероятно, вы знакомы с продукцией компании «Русский Продукт».

Возможно, вы заваривали их моментальный кисель холодным вечером или покупали пачку чипсов к футбольному матчу.

За этими привычными продуктами стоит предприятие с удивительной историей, технологическим опытом и широким ассортиментом, способным удовлетворить самые разные запросы.

Компания с историей

История акционерного общества «Русский Продукт» — ​это история целой ­отрасли. Компания, как она существует сегодня, появилась в 1996 году в результате объединения нескольких пищевых предприятий.

Ее корни уходят в XIX век — ​к фабрике колбасных изделий Григорьева, основанной в 1861 году.

Примечательный факт: специалистам предприятий, которые сегодня входят в состав «Русского Продукта», зачастую приходилось быть первопроходцами. Например, они принимали участие в организации первой экспедиции на Северный полюс в 1936 году. И обеспечивали питание первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году. Обеспечивали питание на линиях Аэрофлота и на космической орбите. Это настоящие инновации, от которых во многом зависел общий успех.

Полезное и простое

Сегодня в линейке компании много продуктов, которые выбирают для легкого перекуса или здорового начала дня. Среди них особой популярностью пользуются кисели и овсяные каши.

Моментальные кисели: вкус детства за минуту. Это один из самых узнаваемых продуктов компании. Главное его преимущество — ​невероятная простота приготовления: не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать, достаточно залить порошок кипятком.

Такой кисель — ​это быстрый способ согреться, получить порцию полезных углеводов и насладиться знакомым с детства вкусом. Идеальный вариант для офиса, поездки или, когда просто хочется чего-­то домашнего без долгой готовки.

Овсяные каши: классика здорового ­завтрака. Бренд «Геркулес» давно стал нарицательным для овсяных хлопьев в России, и «Русский Продукт» является его прямым наследником.

Овсянка — ​это основа правильного питания, источник долгих углеводов, клетчатки и витаминов. Компания предлагает как традиционные хлопья для варки, так и моментальные каши, которые экономят время по утрам. Это выбор в пользу сытного, полезного и проверенного поколениями старта дня.

Магия домашней выпечки

Для тех, кто любит радовать домашней выпечкой, но не всегда готов возиться с рецептами и подбором пропорций, «Русский Продукт» предлагает отличное решение.

Линейка смесей «Печем Дома». Это готовые сухие смеси, в которые нужно лишь добавить воду, молоко или яйцо, чтобы получить тесто. Например, смесь для злакового кекса уже содержит муку, ­сахар, семечки, льняное семя, овсяные отруби и хлопья, что делает выпечку не только вкусной, но и полезной.

Производитель позаботился о том, чтобы процесс был максимально простым, а результат — ​стабильно отличным.

Кремы для выпечки. Они позволяют легко и быстро украсить торт, пирожное или кекс. Достаточно развести сухую смесь, чтобы получить нежный крем с устойчивой консистенцией. Это открывает простор для творчества и помогает придать домашней выпечке по-­настоящему профессиональный вид.

Спорное лакомство, ставшее культурным феноменом

Говоря о «Русском Продукте», невозможно обойти стороной чипсы. Как уже упоминалось, один из заводов-­предшественников компании был первым в СССР, кто наладил их промышленное производство. Сегодня это направление остается важной частью работы.

О пользе картофельных чипсов, конечно, можно поспорить. Это типичный снек, который диетологи рекомендуют ограничивать. Однако их популярность, особенно среди молодежи и студентов, неоспорима.

Для многих это ​символ дружеских посиделок, просмотра фильма, веселой вечеринки или быстрого перекуса в перерывах между парами. «Русский Продукт», имея многолетний опыт, предлагает свой вариант этого культового продукта, который знаком потребителям по всей стране и за ее пределами.