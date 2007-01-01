Обнинск
Общество

Юрий Зельников ушел с поста уполномоченного по правам человека в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.01, 14:21
0 387
Об этом стало известно в четверг, 29 января, во время заседания регионального Заксобрания.

Зельников занимал этот пост пять сроков подряд с 2003 года. До этого он был областным депутатом и преподавателем.

Под авторством Зельникова вышли три российских учебника для вузов: «Философия», «Политология» и «Концепции современного естествознания».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, уже известен главный претендент на пост уполномоченного.

