Юрий Зельников ушел с поста уполномоченного по правам человека в Калужской области

Об этом стало известно в четверг, 29 января, во время заседания регионального Заксобрания.

Зельников занимал этот пост пять сроков подряд с 2003 года. До этого он был областным депутатом и преподавателем.

Под авторством Зельникова вышли три российских учебника для вузов: «Философия», «Политология» и «Концепции современного естествознания».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, уже известен главный претендент на пост уполномоченного.