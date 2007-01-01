Обнинск
-10...-9 °С
Общество

В Калужской области займутся сохранением старинной церкви

Дмитрий Ивьев
29.01, 11:12
Работы запланированы в селе Маковцы Дзержинского района.

Там находится Казанская церковь 1869 года постройки. Это зданием является объектом культурного наследия.

- Памятник представляет собой образец провинциальной архитектуры 2-й пол. 19 века, - рассказал 29 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

На данный момент подготовлено задание на проведение консервационных и противоаварийных работ.

