Калужские сугробы стали самыми большими в центральной России

Дмитрий Ивьев
29.01, 10:48
По состоянию на утро 29 января в Малоярославце насыпало 75 сантиметров снега.

Это самый высокий показатель во всех соседних с Калужской областью регионах страны.

- Сегодня Калуга перевыполнена норму климата по январским осадкам ровно в 2 раза, - рассказала в четверг известный метеоролог Татьяна Инкина. - Пока это не рекорд. Сравнивать будем по итогам месяца. За трое суток еще подсыпет. По данным калужской метеостанции сегодня в 9 часов утра высота снежного покрова – 56 сантиметров.

