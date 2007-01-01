Калужские сугробы стали самыми большими в центральной России
По состоянию на утро 29 января в Малоярославце насыпало 75 сантиметров снега.
Это самый высокий показатель во всех соседних с Калужской областью регионах страны.
- Сегодня Калуга перевыполнена норму климата по январским осадкам ровно в 2 раза, - рассказала в четверг известный метеоролог Татьяна Инкина. - Пока это не рекорд. Сравнивать будем по итогам месяца. За трое суток еще подсыпет. По данным калужской метеостанции сегодня в 9 часов утра высота снежного покрова – 56 сантиметров.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.