Главная Новости Общество В Калужской области суд ужесточил наказание осуждённому за уклонение от работ
Общество

В Калужской области суд ужесточил наказание осуждённому за уклонение от работ

Евгения Родионова
29.01, 10:38
В четверг, 29 января, прокуратура Козельского района сообщила о замене неотбытого срока на более строгий вид наказания 22-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он должен был отбыть наказание в виде исправительных работ за кражу.

— После постановки на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию молодой человек злостно уклонялся от отбывания наказания, - уточнили в прокуратуре.

Суд заменил неотбытый срок наказания на три месяца лишения свободы в колонии-поселении.

