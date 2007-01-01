Как изменится материнский капитал с 1 февраля

Отделение СФР по Калужской области в четверг сообщило, что проиндексировало размер материнского капитала с 1 февраля. Он был увеличен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Размер материнского капитала после индексации составит 728 921,9 рубля на одного ребенка и 963 243,17 рубля на двух детей.

Доплата за рождение второго ребенка, если семья уже получала эту меру поддержки за первенца, составит 234 321, 27 рубля.

Вместе с тем, индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично его потратили. Остаток средств, сохраненный на сертификате, также вырастет. Узнать сумму неиспользованных средств родители могут после 1 февраля на портале госуслуг, в клиентских службах регионального Отделения СФР и в МФЦ.

Помимо материнского капитала проиндексировали и другие выплаты, связанные с материнством и детством. Региональное Отделение СФР увеличило размер ежемесячного пособия по уходу на ребенка до полутора лет. В феврале для работающих родителей его максимальная сумма составит 83 021,15 рубля в месяц. При этом выплата продолжится даже в том случае, если получатель досрочно вышел из отпуска на полный рабочий день.

Также повышены и другие пособия семьям, в которых недавно появились дети. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка увеличено до 28 450 рублей, а единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву выросло до 45 054, 24 рубля.

Все повышения проведут беззаявительно, жителям региона не нужно никуда обращаться.