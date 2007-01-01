В Калуге повысили порог бедности

С 2026 года в Калуге изменился официальный уровень дохода, ниже которого семью признают малоимущей. Теперь на каждого члена семьи должно приходиться не более 27 271 рубля 50 копеек в месяц. Это на 6,8% больше, чем в 2025 году, когда порог составлял 25 536 рублей.

Новый размер утверждён постановлением городской администрации.

Статус малоимущих даёт право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение муниципального жилья по договору социального найма.