В Калуге повысили порог бедности
Общество

В Калуге повысили порог бедности

Дмитрий Ивьев
28.01, 16:00
С 2026 года в Калуге изменился официальный уровень дохода, ниже которого семью признают малоимущей. Теперь на каждого члена семьи должно приходиться не более 27 271 рубля 50 копеек в месяц. Это на 6,8% больше, чем в 2025 году, когда порог составлял 25 536 рублей.

Новый размер утверждён постановлением городской администрации.

Статус малоимущих даёт право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение муниципального жилья по договору социального найма.

