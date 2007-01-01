28 января состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Были приняты отчёты председателя Думы и председателей комитетов.

Предоставлены дополнительные льготы членам семей участников специальной военной операции. Внесены изменения в решение «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам для МУП «Управление калужского троллейбуса». Поправки предусматривают предоставление права бесплатного проезда детям в возрасте от 14 до 18 лет, один или оба родителя которых погибли, умерли от ранений или заболеваний, полученных в ходе специальной военной операции. Для компенсации выпадающих доходов МУП «УКТ» будет выделено 1 млн. 260 тысяч рублей из городского бюджета.

Депутаты приняли ряд решений, связанных с назначением собраний граждан в целях обсуждения инициативных проектов.

«В 2025 году в Калуге было реализовано 13 инициативных проектов, в текущем году на конкурс поступило уже 20 заявок. Калужане видят, что система инициативного бюджетирования позволяет эффективно решать многие застарелые проблемы, создавать комфортную городскую среду, развивать спортивную инфраструктуру. Благодарю Губернатора Калужской области Владислава Шапшу и председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева за всестороннюю помощь в реализации этой программы», – подчеркнул председатель Думы Юрий Моисеев.

Также парламентарии утвердили план работы Думы, внесли изменения в Устав Калуги, Положение о Думе и регламент Думы, приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласовали сделку МУП «Управление калужского троллейбуса».