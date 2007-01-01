Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Реставрация старинного здания завершилась в Калужской области
Общество

Реставрация старинного здания завершилась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.01, 08:58
0 359
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы проходили в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

В среду, 28 января, подробности сообщил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков:

- Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования Южного корпуса конного двора, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)», XVIII в.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjN2REFRekRzU1MrMTFZNDc5dDFMbEE9PSIsInZhbHVlIjoiaGVNdlZWTldYYlJac2RJN1BvbytNVGJuV3YyNHA3MG1CTGhDTHhRT2NyNFp6bzE4T2duNkhScGV4OWNQSWF1RTBsMHpyVk91VG9kWDRucktOSTVSazlvV2djWGkwZ1RmSUlHZ01qMFhqWTNzYjVnZS8wYzlVUVZLMmY2TkZFd2lIYS8vNXQ0U2NmLzY1ODN4clNKV3RBNHFWQy9xRzFGclR4MDZTOEFpMjZqV0gvejJIQ2EyNXg2cE5XT3ZGMlFIL0h2UnVCTHhMK3JXR0VWK3hwblMzUjB1RUNDTGVXb0tpWWwyeVBhSThZRHlwQzdydlhJVU1rYWNTVjdvUXczZ3FwVlRjV2VRU0R4NnQ1ek9aVzRveFFsNU05OWx0ZjBkMktJWW0wR0VYSllRRXY0bWVVUklQaS91YzVBT2QzL1dTcG00NjJwY1pzL3BBWk14dW1ZdUpPR1lTcGY1YWZwbUw1d1gwNTBEcCs3V2djZWhpRCsxdkxSTlM3YkMzS1p6YWJBTEcyV1c1T21DUkRnSEtnbzNkaVZpcVlXZHpBdmp3YWtiYWo4QlYvWnZEM2F2U05pTWZ4b2ZBZEFnaEVGNyIsIm1hYyI6ImFlZjY3Zjk4MmU5ZTM4NjQ2MzkwNzdlZTNkMTU4NzZiZTM5Yjg4YjlmNTVhNjMzMTYzM2Q2OTY5NjFmZDg4N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJHTVRpTFR3aUNMR2J2Mm5aVXVnMHc9PSIsInZhbHVlIjoidnM0c2g1T1VkUjd3U0J6bjlrUXpvZkkvNmJBZkhPVG5raDh6by9IVHJRM2tLWFJYTHpsWHBnU1hvNC9mN0VLNk1GME9WWlJqOHNpWXhSQmpsQlhsMysxUmFBckVFV1R2eklDYlZiaDArWnE2bXU0bDZnUGFocTlxSFJCVmY0SEhiUkFQUnM3b250OG93R0NyV0dQNDV1Ri9ISnFFb01aQlFEc2Q5NmdrWUp3d25MUjhJMmprTHNuTmNwKzlXQit5OEpVVGowZFF4ZjFLWk16NklFeFNyMTdkZ1VodlhKUlBrNmFJNUwvb2hBRFpyWU5DS1Q4dWlBdmRHZzdNc2FIVUpDMEptd3Z5Tk1FUkNvMytGS3BmeHVWckFUWDBLSEltK2Q1c1BQaEI2WDhCSFhHVlFkcTR4VVFNRjZjOTBnNFZnRTk4ZytrOU5NOHlJWVFJdjIwUjhQczFXVHhyTlRNVUFiNlJoNXFHVDRVT2g1MVhoUnkvT0taSVMxN1N5eVNkSE9kK2FBczVuQ0pxeWM0eGJPSktXKzVSa05Ma1gvckFEOTI2ZUZ3ejJBeFBFaFN1VmZwNFlWWU14dGlkY25ZV0IvUHhvdHJESjZaQTdURHJoOGFMVVBOeSsvK0R6Z3ZXM2lmN01xZUg1cUpERjNianp2VUVrZDR3TlFMWnQvbTVTQ0w1L2ZycTdsdm1YWkxwekxuRm1KdFVLWGhPd3R4TlpqSWRFM21nb3oxUjlvZm43SUJPcjJFampUZzRicm45ZUtnUDVsb1l3TjEyWFlvUnZjVjdOWkRYVDhMQlRZNnU2ME9OeUxGZ3g4L3lVejltcDlwTWUxZ2Q1TXhqZVJ5cSIsIm1hYyI6ImZmZTU1ZTQ0ZGZhM2RlNzQzZjc4OGYzOTUzNzViYTNiYzkzMjYwYTYyMmQwNjQ0MmFjNjc2NzZlYzUzMTRkODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+