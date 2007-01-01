Реставрация старинного здания завершилась в Калужской области
Работы проходили в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.
В среду, 28 января, подробности сообщил начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков:
- Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования Южного корпуса конного двора, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)», XVIII в.
