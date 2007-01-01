В Калуге умер почетный работник ЖКХ России Владимир Попов
Ему было 76 лет, сообщил 28 января начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег Стрекозин.
Прощание состоится 29 января в 10:30 на Зерновой, 17в.
- Он был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, - прокомментировал Стрекозин. - Значительная часть его трудовой деятельности была посвящена сфере архитектуры и градостроительства. С 2007 по 2014 трудился в должности заместителя начальника управления, начальника контрольно-экспертного отдела.
