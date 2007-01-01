Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Калуге
С 1 по 27 января зарегистрировано 190% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.
Последний снегопад, 26-27 января, неравномерно увеличил сугробы в области.
В Калуге, например, выпало 10 мм осадков, в Жиздре - 6, в Малоярославце – 9, в Спас-Деменске – 14.
- С Москвой не сравниваем, - отметила Инкина. - И по температуре, и по осадкам в этом году столичная погода отличается фантастически.
