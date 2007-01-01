Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Калуге
Новость дня Общество

Синоптики рассказали, сколько снега выпало в Калуге

Дмитрий Ивьев
28.01, 10:00
0 338
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 1 по 27 января зарегистрировано 190% от месячной нормы осадков. Об этом сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

Последний снегопад, 26-27 января, неравномерно увеличил сугробы в области.

В Калуге, например, выпало 10 мм осадков, в Жиздре - 6, в Малоярославце – 9, в Спас-Деменске – 14.

- С Москвой не сравниваем, - отметила Инкина. - И по температуре, и по осадкам в этом году столичная погода отличается фантастически.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
погода снег
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZ5UThqYWR5YWV0UWkvejFaVjNqbkE9PSIsInZhbHVlIjoibUJWWmVHTVdCNDA2OWlObkl1RGtqMXJPcWNxK1hLanVjZWRlekFGV250RklOMkZMdWJrRHg4RUpwaGR4VXY4bEtoWDk0YjIwUlEyOGtyeXIwQ1hsR3Y1TEllMlBxeFVKZmNDakRRQmpLYzZJMEJMc0tpcDlIbDZsRVhRbTZXWk1qR201NExqVkMvVHk4RGdGVGRlNU9oUktucnBkRk1YeGFScGZlSlNmcElWWHVFQ1ZBWGJlVUhLUnJWMTJNUjFTSHB1T0JqL253NDRFK0pUWjVtRU5iK0FWOVdYZTV4bng1bS9WVU1WM293Z1FLbWN4RkEwekIvcUJQU3hSaCtFQXNSZGNFc0FXNVUvQ1cyaU81WmJrZklEQ1VZSDd6MXp3WXo1ZXBvU2gxb0pOS1krWXEzTlZIOUxXelB0SEFEMFRkNXFQMXBQNkJxWUs1T3lZWVJ2Vkt0b0l2WFBTNVFFMlI0SHBNVDg3aU9MK2hMVTBCNFA0YlBHOUZIbVRkNnFmZEN2cUdYQ2JURU9Cd3htVFdOcDhyOGNMbUZCdDdnUlBMVGRKaFZySjdMZmdxR2hLYUFYdHhCSGxqWlM2Sk01UyIsIm1hYyI6IjM3MTM3NmM5Yzg3OTRiNjlkZDQ3MGVhNjYzMzcxYWFhMDgwOWI1M2ZiOGU2YjMwNDg2NTI0YTAwYzdhZWQ5MjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVhRzRpTUVhdG4wQnRaNUJZTFpGZEE9PSIsInZhbHVlIjoiUGtvdWNjM2gveTdhRTIrTTIybUJ1cUFIb2daNHZCVUNodlhJYWFTUTJCTTlIemErY0tqcE5rZVFlWHlBYVRoZ3RpVFl2VWsySTRVOHdCa0JjM010bzVRRHVER3NCMXM1ME1JQ1h5clYxTzZQYXhnK1R1K3pZMFNwSUNDRnpZekdaUVdBR296OE52a0VtNlp4YW9HZlRqYTgvVlJMaXNkc1N5ejYxTGZPNm11Y0IvQjdIblZPRmJ5VXB2TUFGSmoxNE13emlxb29NTzlzZUNHbVBxSDdQQTZRNGZ3Zmt1dEpibDc4NTVxbk5wZWRVVXVncFRqSkg4SVBvN0tBV094RlM4VzdFeUxNTkovOW43QjJ0ZzNFSHJ6SEE2T25mTFBJRWUyVkhqTFFIRTd6d0h3VlpZN0RBZUM0QUlXaEZlOFFnNjV1cHIvbzM2d3Y4YVpjU0VWcWdqMStZT1B5K01wWEdtMU5FUHhDNFNIaVpLLzJYZzBkVDVLTWxCR1BoSHVTT2ZqUjMvVlgrM3REUVBYUHFtemRZdmN3Y0NPRlRNYk5XTVcyWGRkTlJRYzRUYXNJYnRhblpQOUx5eCtxaW5xYm1jeFc2ekxZZXJ5TGhzMmNaU011NUdHcThhdHhsQjV2c1pENndsZ3kzVFFBY2xLbUoxNTBtV0lWa1lHZENlZUQ5cklDclZNM3dqTENUSTdBdCtYVU1ia0RKSmt3TzIzOWJsQnV0YWpIdTlTenZ3Z1JDN21lUFBMMFhLY3VqY21FdksvWmxXaGtLK2lKcjlNa0ozdFF0NmJOTEp4RVp5NUphbEpwRjd3ck11azk5NG1aeHBEd3lMY2E1bHRkbmJoMSIsIm1hYyI6IjU5NTM1Y2VhNmQzYjdhZjM4Y2M0N2UxMjUzMjg4NTUyNTc5MzY3ODcyZTY5MGUxYzMwNzhmMDBkZWNlNDMzOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+