Общество

Из Калужской области выслали 19 нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
28.01, 09:47
Россию покинули 15 граждан Узбекистана, два граждан Армении и по одному гражданину Таджикистана и Азербайджана. Об этом в среду, 28 января, сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Большинство нелегалов на этот раз задержали в Калуге. Иностранцев оштрафовали по административной статье.

Судебные приставы сопроводили нарушителей в московские аэропорты, откуда они вылетели из России.

