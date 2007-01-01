Из Калужской области выслали 19 нелегальных мигрантов
Россию покинули 15 граждан Узбекистана, два граждан Армении и по одному гражданину Таджикистана и Азербайджана. Об этом в среду, 28 января, сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.
Большинство нелегалов на этот раз задержали в Калуге. Иностранцев оштрафовали по административной статье.
Судебные приставы сопроводили нарушителей в московские аэропорты, откуда они вылетели из России.
