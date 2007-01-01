Обнинск
-11...-10 °С
Новость дня Общество

В Калуге школу №45 частично перевели на дистанционное обучение

Дмитрий Ивьев
28.01, 09:17
Корпус на улице Николо-Козинской 27 января остался без отопления из-за коммунальной аварии на Салтыкова-Щедрина.

Вечером детей второй смены раньше отпустили домой, а утром 28 января у многих классов отменили первый урок.

Отопление в школу всё-таки начало поступать вечером 27 января. Но в среду детей, которые учатся в кабинетах на первом этаже, отправили на дистанционное обучение.

