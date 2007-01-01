В Калуге школу №45 частично перевели на дистанционное обучение
Корпус на улице Николо-Козинской 27 января остался без отопления из-за коммунальной аварии на Салтыкова-Щедрина.
Вечером детей второй смены раньше отпустили домой, а утром 28 января у многих классов отменили первый урок.
Отопление в школу всё-таки начало поступать вечером 27 января. Но в среду детей, которые учатся в кабинетах на первом этаже, отправили на дистанционное обучение.
