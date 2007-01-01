Юрий Моисеев встретился с членами молодёжной территориальной избирательной комиссии Московского округа

В новый состав комиссии вошли студенты калужских ВУЗов: Калужского государственного университета, Правовой Академии, Академии народного хозяйства и государственной службы. Будущие управленцы, историки и юристы станут помогать старшим коллегам, участвовать в работе по повышению правовой культуры избирателей, организовывать выборы в органы школьного и студенческого самоуправления.

Председатель Думы обсудил с членами комиссии вопросы участия молодежи в общественно-политической жизни, нововведения в избирательном законодательстве и системе местного самоуправления, а также внедрение системы дистанционного электронного голосования.

«Ребята только начинают свою деятельность в этом направлении, но самое главное, что у них есть желание узнавать что-то новое, совершенствоваться, развиваться. Думаю, что всё у них получится, и приобретенный опыт обязательно пригодится в дальнейшей жизни», – отметил Юрий Моисеев.