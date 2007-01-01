Обнинск
Общество

Рыбаки из Кирова выиграли два чемпионата

Дмитрий Ивьев
27.01, 14:18
Кубок Калужской области по рыболовному спорту проводился на Верхнем водохранилище в городе Киров Калужской области.

Там ловили на мормышку со льда.

В соревнованиях принимали участие команды из Липецка, Смоленска, Калуги и других городов. Победителями в этих соревнованиях стала команда из Кирова. В составе команды - Владимир Сочинский, Владимир Михалёв и Сергей Титов.

Эта же команда победила в чемпионате Тульской области по рыболовному спорту, сообщил 27 января глава Кировского района Игорь Феденков.

