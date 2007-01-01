Там, где кончается должностная инструкция

В современном деловом мире корпоративная социальная ответственность давно стала стандартной строкой в годовом отчете и частью имиджевой политики. Часто это выглядит как набор регламентированных акций: перечислили деньги, закупили оборудование, отчитались.

Грань между искренним желанием помочь и пиар-­стратегией становится все тоньше. Но что происходит, когда социальная деятельность компании перестает быть проектом отдела маркетинга и превращается в личную историю каждого? Когда инициативу проявляет не только руководство, но и сотрудники?

Мы попытались разобраться в этом феномене на примере калужской компании «Русский Продукт», в которой волонтерство стало частью рабочей и человеческой культуры.

Не по приказу, а по велению сердца

История волонтерского движения компании — ​это не отчет о социальной ответственности, а хроника человеческого сочувствия.

Если искать точку отсчета, то она драматична и бескомпромиссна. 26 февраля 2022 года. Всего через два дня после начала событий, которые потрясли страну, сотрудники предприятия не стали ждать указаний. Они организовали и отправили первый гуманитарный груз — ​детям эвакуированного из Донецка детского дома.

Это не было приказом — это коллективный человеческий порыв, объединивший компанию. Так началась непрерывная волонтерская эстафета, длящаяся уже годы.

— Тогда не было времени на совещания и согласования, — ​рассказывает один из сотрудников-волонтеров, пожелавший остаться неназванным. — ​Мы понимали, что у нас есть ресурс и возможности. И есть острая потребность в том, что мы можем собрать и привезти. Это движение было общей инициативой и руководства, и сотрудников.

«Любовь сильнее»

Волонтерство здесь давно вышло за рамки одного, даже самого важного направления. Это подтвердил прошедший в Калужской области семейный фестиваль «Любовь сильнее».

Идея поддерживать приюты для животных и продвигать гуманное отношение к ним отозвалась в сердцах многих членов коллектива.

Компания стала надежным тылом для благотворительного фонда «Планета верных». Фестиваль превратился в настоящий праздник добра: концерт, мастер-классы от школы FREE DANCE, консультации ветеринаров из клиники «Добровет». Но главное — ​живое участие. Сотрудники и их семьи не просто перечисляли деньги, они собирали корма, теплые одеяла, организовывали точки раздачи биоразлагаемых пакетов, вели просветительские беседы.

— Это показательно, — ​комментирует событие психолог и HR‑специалист Марина Светлова. — ​Когда компания позволяет и поддерживает такие разнонаправленные инициативы, она говорит сотрудникам: «Мы ценим вас не только как специалистов, но и как многогранных, эмпатичных людей». Это мощный фактор лояльности и формирования здорового микроклимата.

Музыка среди руин

Одно из самых трогательных и глубоких направлений волонтерской работы «Русского Продукта» — ​помощь школам искусств на прифронтовых территориях. Проект «Музыка — ​детям Донбасса», который поддерживают волонтеры компании, это не просто поставка инструментов. Это попытка вернуть гармоничность, красоту и будущее.

Руководитель программы, известный музыкант и педагог Полина Ромм, отмечает:

— После всего пережитого детям нужно не только физическое выживание. Им нужна душа, нужна эмоциональная реабилитация. Когда к нам обратились волонтеры компании с вопросом: «Чем помочь, кроме самого необходимого?», мы поняли, что круговая порука добра работает, что у нас есть надежные союзники. Они помогли с инструментами, с пособиями. Но самое главное — ​они принесли неформальное, братское отношение.

Елка объединяет

Традиционные акции также наполнены личным участием. Новогодняя «Елка добра» в Азаровском детском доме — ​это не анонимная передача коробок с подарками. Это личная встреча, общение, спектакль, который готовят сотрудники компании для детей.

Один из первых рискованных рейсов волонтеры совершили под Новый год. В конце декабря 2022 года появилась задача: нужно было поддержать мобилизованных воинов и привезти им посылки от родных прямо на передовую. Этот груз, собранный руками жен, детей и матерей, стал не просто гуманитарной помощью, а связью с домом, с жизнью, которую они защищают.

2 января 2026 года история повторилась: первый в новом году груз отправился со склада в Детчино в Новоайдар (ЛНР). И снова его вели добровольцы, сознательно решившие провести новогодние каникулы в тяжелой дороге.

Ария как благодарность

Одним из неожиданных подтверждений того, что волонтерское движение компании пользуется искренним уважением и авторитетом, стало проведение корпоратива «Русского Продукта», который прошел в Калуге 26 декабря.

Для сотрудников компании дал концерт солист Большого театра, певец и общественный деятель Сергей Москальков. Наверное, в эти праздничные дни он стал одним из самых статусных артистов, выступающих на Калужской земле. И что удивительно — ​сделал это бесплатно и по собственной инициативе.

— Это был особенный вечер, — ​делится Сергей. — ​Я принципиально не пою на корпоративах, ни за какие гонорары. Это мое личное правило. Но выступить перед нашими товарищами по волонтерскому фронту, поблагодарить их таким образом за труд и неравнодушие считаю большой честью. Потому что со многими из них мы встречались в Донбассе, работали там плечом к плечу.

Этот эпизод красноречивее любых отчетов показывает, как внутренняя культура добра рождает искреннее и глубокое уважение.

Не компания, а сообщество

Что в итоге получается? «Русский Продукт» в лице своих сотрудников-­волонтеров давно перестал быть только пищевым производством. Он превратился в сообщество людей, объединенных общей идеей ответственности — ​перед детьми, перед стариками, перед брошенными животными, перед своей страной.

Их волонтерство ​не пиар-ход и не строчка в резюме. Это осознанный выбор. Они не «оказывают помощь» по разнарядке, а едут туда, где тяжело. Они разгружают грузовики, играют с детьми, кормят собак в приюте, рискуют на дорогах прифронтовой зоны. Они платят за это своим временем, силами, эмоциями.

И в этом, возможно, кроется главный секрет. В мире, где, на первый взгляд, все продается и покупается, личное участие, человеческое тепло, неравнодушие и готовность действовать «не по инструкции» ​остаются бесценными.

И именно это, как показывает пример этой калужской компании, становится самой прочной основой не только для укрепления корпоративного духа, но и для простой человеческой репутации, которую не купишь ни за какие деньги. Они просто приходят на работу не как на службу, а как в большую семью, у которой помимо бизнес-­планов есть еще и общее большое, доброе дело.