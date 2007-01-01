Обнинск
Билайн усилил сеть по всей Калужской области в 2025 году

27.01, 16:12
В минувшем году Билайн усилил надежность сети, нарастил ее покрытие и ёмкость. Теперь сеть подготовлена к дальнейшему увеличению объема пользовательского трафика. 

Оператор увеличил количество собственных базовых станций в регионе на 17%. Благодаря проведенному перераспределению частот пользовательская скорость интернета в сети LTE в среднем выросла на 32%. В 45 малых населенных пунктах Калужской области связь Билайн появилась в 2025 году впервые, в том числе по проекту УЦН. Полный список можно посмотреть здесь

Кроме того, новые базовые станции Билайн порадуют авто- и железнодорожных путешественников: связь усилена вдоль трассы М-3 «Украина» и железной дороги «Калуга – Москва». Более того, две базовые станции появились в районе арт-парка «Никола-Ленивец», куда на время празднования Масленицы, «Архстояния» и других мероприятий приезжают тысячи гостей со всей России. 

«Надежный мобильный интернет – это удобство в повседневной жизни: экономия времени, доступ к полезным сервисам, увлекательные видео и постоянная связь с близкими, даже в поездках по региону. Мы продолжаем развивать сеть в Калужской области, чтобы каждый клиент мог быть уверенным в том, что у него есть доступ к технологиям»,комментирует директор Калужского отделения Билайн Александр Семин.

