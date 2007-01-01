В окрестностях Калуги впервые зафиксировали массовую зимовку цапель

Орнитолог Юрий Галченков обнаружил на реке Вырка вблизи Калуги необычное для зимы скопление цапель — сразу пять птиц двух видов: четыре серые цапли и одна большая белая. По его словам, такие наблюдения в столь суровые морозы — беспрецедентны.

Хотя отдельные случаи зимовки цапель в регионе известны, одновременное присутствие пяти особей разных видов зафиксировано впервые за 31 год регулярных учётов зимующих птиц в Калужской области.

Напомним, до 31 января в регионе проходит акция «Серая шейка» — любой желающий может сообщить о встречах с водоплавающими и болотными птицами. Уже более десятка человек прислали свои наблюдения учёным.