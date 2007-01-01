Обнинск
В Калуге проверят толщину льда на Оке
Общество

В Калуге проверят толщину льда на Оке

Дмитрий Ивьев
27.01, 12:05
0 317
В среду, 28 января, МЧС проведёт профилактический рейд в районе Воробьевской переправы на Оке.

- Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам выйдут в рейд по акваториям региона для того, чтобы измерить фактическую толщину льда, а также предупредить рыбаков об опасности нахождения на водоемах зимой, когда лёд не окреп, - рассказали спасатели.

В ведомстве напомнили, что безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

