В Калужской области помогают перезимовать зубрам

О животных заботятся госинспекторы отдела охраны «Калужских засек», сообщили 27 января в заповеднике.

- Для помощи лесным жителям в заповеднике созданы специальные подкормочные пункты, куда регулярно раскладывают овёс и сено, а в солонцы - соль-лизунец, - прокомментировали в «Калужских засеках». - Таких мест «кормёжек» в заповеднике более десяти.

Там пояснили, что подкормка в зимнее время является не только серьезной помощью животным, она также помогает сконцентрировать зверей в границах охраняемой территории, что способствует охране животных от браконьеров и помогает показывать обитателей заповедника туристам.