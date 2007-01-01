Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области помогают перезимовать зубрам
Общество

В Калужской области помогают перезимовать зубрам

Дмитрий Ивьев
27.01, 11:31
0 166
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О животных заботятся госинспекторы отдела охраны «Калужских засек», сообщили 27 января в заповеднике.

- Для помощи лесным жителям в заповеднике созданы специальные подкормочные пункты, куда регулярно раскладывают овёс и сено, а в солонцы - соль-лизунец, - прокомментировали в «Калужских засеках». - Таких мест «кормёжек» в заповеднике более десяти.

Там пояснили, что подкормка в зимнее время является не только серьезной помощью животным, она также помогает сконцентрировать зверей в границах охраняемой территории, что способствует охране животных от браконьеров и помогает показывать обитателей заповедника туристам.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQzQmQzVnN6blNaanliUE94M2dJVnc9PSIsInZhbHVlIjoiRWhaNk5QK3VtdmVHNjNzZzZlR0lIQ0JNOUpWbDZDbTU1VnBiRXdFbTBQZXg5R2lZMnJ4cm5VdmNleFlkU2UyQnhORVg5SjdGaFBxdnVDeCt1MXNDczlaUlljeGhxU3ptZm5CZlNyWkxjekN3RHVkWlBnM2hhRzkrd2cwUE03NFVwZW9ySGFRME0wd1pTa2EvK082ZVZNNStNNWVpTldiWTRqWlRMQWFHZ2pVa0hBaktkdytDVUdKNUJmTjhPTFpEelVjUVlWc0lENG95ZE5ZZzRlZXF0bzdmU3BkekdZTnd6bEEzVGJIQk5pak5LcUg0SEpjTzQ3MzVPdDluNG1WZFFadzZHTG9BeUVwbnB5RVp2RXN1UERTVzVpdVJSTG81RDJsYzgyUUhmL0luWnI2YmdxZVV0dW1RSnpyOWxiQWhZYkcwWXFxcVg2c1I1VzNoVFBWR2lJLzVkTlJaTFNTUmorUlhXZ202Rm9naXlZVFo1MmxKVEJObXFodE8ybzdVT1h0OWtDOUJ2WGg2QVJqaFVyT2Z1SmZiNnhHT2NMUHhtNGtHS2xTK2VzZ1ZhRWhpUEh0TGdIVG9xenBOMk5zbCIsIm1hYyI6IjAyNzk0NmMyNmQxMTVkM2IwNWYzMzk4ODBkZTYyYTNjNjg5NDI5NzQxMzU0YWY1ZDRjNDQ1MmFmYmZjOTE0NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlAzbDE5ZCtkYTdjeXJZdFJkVDRINlE9PSIsInZhbHVlIjoiSXEzSzB3c1BuMVAvWHhNZVlYTlV6dVRxQ3NYYjNUK0t1THZtME9QVlIrQkNsa2ZUY2RZVzIxTmc1ME5EUTRCaWV2ZmM1dVhJRjFwS0d6eEpNT1lLVXdyZzBZUEQ0bDNFUk9vdlhIcmZLb0VNN3Y1TU9LMFNHTDNFK0lUbUE3MFIyeFVNaEZkQ1JyeDlRRkRQbE5oRk1sYjRhQ1hxRS9xRVlFdFFsa1lhUkliNGNXOW1iUDdFeDNObnYybUJ4ZnlGU05TUWZjK3ozS1FZWk1hYVZHdnBHb0hwdDdyRGJJaEIxUWNWbjRoSGxRZDFabmZnRlhMOHkwUERJa2orUG5SeWg4Ui9YMFh4VGJYUE1qZ0lvTWd2Q3NCa3luZXYyaUU3QS9wby9PMVJENFUxY01GK2NWWjQzWDAwcFFtRUNCRmZEVkRycmI3Y0pQVjA5eFF1K05BR3ZoRTFtYm81Mi9wajFuUFpQUGtOeWFsSi9oSC9UUCt3WmlCZU5WTVlwQlllUHl6WVAvaXlXZzRHaUxJVnZmcU5wSjNOcmFlWUphZnRSUmpGT1RSM21nNFdEM1VLV04wTTFhMm4wWmMvOWJ4NjN3YldVNTRiZU43YlFTbU8rakFmaGxsbHE4ZEFBVW95NDNVR2ZmY2lyYnBXTmVyb1diMjJWdklwSThRQjhNNWNKampWZDFIbGVQMGVkK0liSXZYSkxZamdBdFJ0ZUVaYmJEZkFpTUJBRFRPWmkyRG5UdEJ5QUdZZlBGYkRTUzlZcXhlRHV0eTU3d0E1VTVnZDFDRnVpYXFydEg5aThxZWthWEdJVlZUaTJTQ29IMmNPYlB2ajE1Q3dKR2R1TXNMWSIsIm1hYyI6ImZjMGY3MDkxMmUzNzk2YWEwZWFhZDg1MTVlN2Y5MzMxY2ViMzkzMzRjMGU0MzM2MTI4NzVmOTU0NjUzZDc3MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+