В Калужской области нашли мертвой пропавшую женщину
Вечером в понедельник, 26 января, трагическую новость опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Женщина, которую искали в Козельском районе с 16 января, погибла.
- Найдена, погибла, - говорится в комментарии отряда. - Наши соболезнования родным и близким.
Ранее волонтёры рассказывали, что эта женщина уехала из дома в неизвестном направлении на автомобили «Лада Гранта».
Что именно произошло с этим человеком, сейчас выясняется.
