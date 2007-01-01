Обнинск
Общество

В Калужской области нашли мертвой пропавшую женщину

Дмитрий Ивьев
27.01, 08:59
Вечером в понедельник, 26 января, трагическую новость опубликовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Женщина, которую искали в Козельском районе с 16 января, погибла.

- Найдена, погибла, - говорится в комментарии отряда. - Наши соболезнования родным и близким.

Ранее волонтёры рассказывали, что эта женщина уехала из дома в неизвестном направлении на автомобили «Лада Гранта».

Что именно произошло с этим человеком, сейчас выясняется.

