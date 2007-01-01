Обнинск
-10...-9 °С
Полиция проверила иностранцев в Калуге и районах области
Общество

Полиция проверила иностранцев в Калуге и районах области

Дмитрий Ивьев
27.01, 07:07
0 224
В Калуге, а также в Малоярославецком и Жуковском округах прошли очередные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники полиции вместе с патрульно-постовой службой и народными дружинниками проверили, есть ли у иностранцев документы, разрешающие находиться в России, работать или учиться.

Несколько человек без нужных бумаг были доставлены в отделы полиции. Их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и внесли данные в базу МВД. На нарушителей составили протоколы — им грозят штрафы или другие меры наказания.

Такие проверки обещают проводить регулярно.

