Полиция проверила иностранцев в Калуге и районах области

В Калуге, а также в Малоярославецком и Жуковском округах прошли очередные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники полиции вместе с патрульно-постовой службой и народными дружинниками проверили, есть ли у иностранцев документы, разрешающие находиться в России, работать или учиться.

Несколько человек без нужных бумаг были доставлены в отделы полиции. Их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и внесли данные в базу МВД. На нарушителей составили протоколы — им грозят штрафы или другие меры наказания.

Такие проверки обещают проводить регулярно.