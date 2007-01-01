Обнинск
-10...-9 °С
Новость дня Общество

В Калужской области метель сменится ледяным дождем

Дмитрий Ивьев
27.01, 09:51
1 1304
Такая погода возможна в отдельных районах нашего региона в ближайшие сутки, предупредили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Также калужан ожидают сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах.

Спасатели призывают калужских водителей по возможности отказаться от поездок.

Снегопад уже вызвал большие пробки в городе.

А глава Калуги Дмитрий Денисов признал, что жителям стоит готовиться к трудностям.

