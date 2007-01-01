В Калужской области метель сменится ледяным дождем
Такая погода возможна в отдельных районах нашего региона в ближайшие сутки, предупредили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Также калужан ожидают сильный снег, гололедица и снежные заносы на дорогах.
Спасатели призывают калужских водителей по возможности отказаться от поездок.
Снегопад уже вызвал большие пробки в городе.
А глава Калуги Дмитрий Денисов признал, что жителям стоит готовиться к трудностям.
