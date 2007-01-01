Обнинск
Роскосмос показал снежный циклон над Калугой из космоса
Общество

Роскосмос показал снежный циклон над Калугой из космоса

Дмитрий Ивьев
27.01, 09:17
Сильный снегопад в городе начался в ночь на вторник, 27 января.

По прогнозам синоптиков, метель продлится три дня – с 27 по 29 января.

В Гидрометцентре предупредили, что сугробы в нашем регионе могут вырасти на 35-45 сантиметров.

Из-за снегопада движение на улицах Калуги существенно затруднено. Пробки собрались в разных частях города.

А глава Калуги Дмитрий Денисов призвал калужан готовиться к трудностям.

