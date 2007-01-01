Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области аннулировали фиктивный брак
Общество

В Калужской области аннулировали фиктивный брак

Евгения Родионова
27.01, 09:15
В понедельник, 26 января, объединённая пресс-служба общей юрисдикции сообщила о признании Людиновским районным судом недействительным брак, заключённый между жительницей Калужской области и иностранным гражданином.

По словам пресс-службы, Людиновская городская прокуратура провела проверку исполнения требований семейного законодательства.

— В сентябре 2018 года гражданка Российской Федерации и гражданин Республики Таджикистан зарегистрировали брак в отделе ЗАГС Кировской районной администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области. Однако намерения создать семью они не имели. Женщина испытывала материальные трудности. Мужчина пообещал помочь ей в материальном обеспечении. Они зарегистрировали брак, после чего в течение трёх-четырёх месяцев мужчина перевёл ей в общей сложности около 20 000 рублей и перестал с ней общаться, а в дальнейшем никакого участия в содержании её семьи не принимал, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Заключение брака дало право иностранному гражданину на получение гражданства в упрощённом порядке. В мае 2022 года брак между ними расторгли. В суд они не явились, возражений не представили.

Суд пришёл к выводу, что они заключили фиктивный брак без намерения создать семью: до регистрации брака и после его регистрации они совместно не проживали, общего хозяйства не вели, в супружеских отношениях не находились, общий бюджет отсутствовал, перемены фамилии при вступлении в брак не было, с родственниками и друзьями они друг друга не знакомили.

Суд признал брак недействительным и аннулировал запись акта о заключении брака и о расторжении брака.

