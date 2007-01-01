Обнинск
Следы исчезнувшего села нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.01, 16:44
Они относятся к XVIII - началу XX веков, сообщили 26 января в Управлении по охране объектов культурного наследия.

Территория находится у деревни Семыкино Бабынинского района.

- Этот памятник располагается на берегу живописного ручья-притока реки Угра. Ранее тут было село Роговичи, ныне исчезнувшее с карты региона. Сегодня большая часть территории используется под сельскохозяйственные нужды, что создает угрозу сохранности культурных слоев, - пояснили в Управлении. - Археологические исследования показали наличие фрагментов старинной керамической посуды, благодаря которым была установлена примерная датировка находок.

Для сохранения уникального места установлены границы объекта археологического наследия.

