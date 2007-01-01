Власти Калуги ждут выпадения 30-35 сантиметров снега

Снегопад начнётся во вторник, 27 января.

Сугробы могут вырасти ещё на 30-35 сантиметров, сообщил на городской планёрке начальник управления горхозяйства Василий Полежаев.

- Все средства в боевой готовности, - подчеркнул он.

Полежаев пояснил, что при сильных залповых снегопадах приоритетным является бесперебойный запуск общественного транспорта. Следующий приоритет – дороги с наибольшей интенсивностью и соцучреждения, а также очистка пешеходных переходов и остановок.

Чиновник попросил калужан активнее реагировать на просьбы убрать машины с парковок для вывоза снега. К примеру, территорию у поликлиники на Правом берегу 25 января из-за стоящих машин чистили не 4-5 часов, а более 16.