Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МТС запустила отечественные базовые станции в Калужской области
Новость дня Общество

МТС запустила отечественные базовые станции в Калужской области

26.01, 14:09
0 547
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

МТС запустила 10 базовых станций отечественного производства «ИРТЕЯ» в Калужской области. Специалисты МТС установили и интегрировали в сеть телеком-оборудование в 9 районах региона.

Запуск базовых станций российского вендора «ИРТЕЯ» в диапазонах LTE-800 и LTE-1800 позволил значительно улучшить покрытие сети МТС в малых населенных пунктах Калужской агломерации, а также деревнях Куйбышевского, Людиновского и Спас-Деменского районов. Теперь калужане смогут пользоваться государственными и социальными сервисами, банковскими приложениями, маркетплейсами и онлайн-услугами на более высокой скорости. В зону покрытия вошли объекты сельской инфраструктуры, например, Дом культуры в деревне Михеево, а в Сени – библиотека.

«Сегодня вопрос технологического суверенитета рассматривается максимально пристально. Если раньше базовые станции были иностранного производства, то сегодня мы вводим в эксплуатацию оборудование, сделанное на наших разработках, что позволит нам не зависеть от зарубежных вендоров. Это амбициозный вызов, и мы с ним успешно справляемся: до конца года планируем установить в регионе еще 27 отечественных базовых станций», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijd6bnJIWElPQzBlRllWSi82Vy9PalE9PSIsInZhbHVlIjoiVWk5VDM5R0ZSQkRUblV1VlpNc1BNbGxraDlnT3BDbldtVjNZTGN4cUNWZS91Wmh5TW9CL3lnUTZnUytnbGp1VzlJZlgyOVRYYzk2OStmamQzd0Vxa3U5UUdRK01SQkdadUo4ekM1OWNvZXlxemhPdUY5K1k2aDV1VEZpNE1HQzFhNUkyeHpMbVQyemhvOG5ZS3BQcnZzeGU4UEJTZlJUc2VkVnBKOXE5dkNUVXFRWXVnb0NHVTFqMG1Wa0JSa29pcmhSR3ptQjZuYnd2S2luRGJwWDNtZmJQOXNKVk90cXMveUgvcVMzZnNiUHN5RVJ1dVBZUlhRcnRxckUyNHQwZzZTaXIvdnJPVExxOUh1ZjNxNEFpSUwxSnpMT281T2FSSjZENnVGMTNFTlNXTDRvV3gvOW8xYkV3cVk3eFljdFhKVTRlN01Xd3lVNngrK1Y4dWdPTEJCMWVFWkxOalNWaGVpWVJIRTVlTTBSazZlTzBadi9aWk1EbThLbi9wdDRaRkdqUU9MRGROTDFXYjF0NHc2elByRVFVT1YreUFXS0luQnBQeHhEVWJnVmsvNWkxR0ZpblI4NEo0di84RnQ1USIsIm1hYyI6IjkxYTE5NTM2MjlmNzAyOTJiOTM3NDVmN2VmNjA3NzFmMzMxMTFlZWJjM2Q5NTFkYjE2N2Y2OWQ0NjdmOWFmMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFkNmJvUGRHVkV1bFl4SjU5VWlnb1E9PSIsInZhbHVlIjoiTGYvdXNHVUdlYVBXaTJzbjNXWFNEbFdyOHNkdGtFbHlWU29ZTFBPZlRIQUJOS0VIamVINTc1UW9UQ1UrYVB4R1pnNHlSVVVtdXVwblNMTXVxa0I0N0dRaTA3cWFpOFBGMHF6YlluMDE5SVdIaDhralU1YTFucTYwdGZTV2UrNmQ4SEVsS0wrYStSZ1hORVhmQk80cEFMT3prTWxvQWpndkJIdXh4ZlZzc0xJL2hJODhId2VNUkRDZVZtcmpkb3JGWTBwc3VwMTFWRk51VEhIQklJRmhicmtkYlVlOHlnMmQwcWdrdmI3Y0gyTGxMV0hObktxVFFuY0JNb1FCeDI0bW8wYVlvbzFHL3dkcHlEM0k4RERvUFpnVmxmTWRGVHhkMG5YcElEekVCT3ZLUFVubmRQN2FVNGdlMDZlcVpxV0VIblBpck13NUIyOEFyanUwWTBPcFJpOE1mZTFvNTljWnlvTVdic3VsWnQrR0tzOE1vR202bEc0M25zNHQ1bDdKbUIwRkxOcTRNSGhSTTJ6TDdsMXBDVXl5bXBLTXBlMXk4REs5U1ZwYVNMUnI1UDcvRzhaWHdOOTFleHlyeStjbWZpMis0Y1lJTWkwRG1UZU02dTBHK0VJNUdEVWZ5bWYvT1pBTWlGTktBbU4rRXE3UmNlb0QwVVltdEh0dUR4U3ZSK2t1cHVUMU9iSmkwRlFKa05ZSVdZaUc2YVpBd0FyRS9EMHNvK0toWUNlbTlTb253a1BzeGJ3aTFGeHdBc2xPT3gyb1JTemVmN0xyVmt0VThXYjNLNEIrUXJqcEszSTQ5MnRSdmhhU25HUEpyQWZ3NS83dUJxRnZpR3ZOckhsRCIsIm1hYyI6IjA0MmY3N2JlZDZhZGQxOTlkMzUwZDczODMyYTlkZDk5NzM4ZThkNDM2YTFjMGIxMmE1M2Y2YmU2ZTYwNDE5YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+