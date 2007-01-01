МТС запустила отечественные базовые станции в Калужской области

МТС запустила 10 базовых станций отечественного производства «ИРТЕЯ» в Калужской области. Специалисты МТС установили и интегрировали в сеть телеком-оборудование в 9 районах региона.

Запуск базовых станций российского вендора «ИРТЕЯ» в диапазонах LTE-800 и LTE-1800 позволил значительно улучшить покрытие сети МТС в малых населенных пунктах Калужской агломерации, а также деревнях Куйбышевского, Людиновского и Спас-Деменского районов. Теперь калужане смогут пользоваться государственными и социальными сервисами, банковскими приложениями, маркетплейсами и онлайн-услугами на более высокой скорости. В зону покрытия вошли объекты сельской инфраструктуры, например, Дом культуры в деревне Михеево, а в Сени – библиотека.

«Сегодня вопрос технологического суверенитета рассматривается максимально пристально. Если раньше базовые станции были иностранного производства, то сегодня мы вводим в эксплуатацию оборудование, сделанное на наших разработках, что позволит нам не зависеть от зарубежных вендоров. Это амбициозный вызов, и мы с ним успешно справляемся: до конца года планируем установить в регионе еще 27 отечественных базовых станций», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.