Ушел из жизни один из основателей калужского телевидения Николай Неищенко
Ушел из жизни один из основателей калужского телевидения Николай Неищенко

Старейший журналист ГТРК «Калуга» скончался 26 января на 75-м году жизни после болезни.
Владимир Андреев
26.01, 13:39
Николай Дмитриевич Неищенко известен, как один из основателей калужского телевидения, является почетным ветераном вещания.

Именно он в 1992 году вместе с коллегами подготовил и провел первые телевизионные эфиры в регионе. Его профессиональный путь в журналистике длился 43 года: начинал в районной газете и на областном радио, а с созданием ГТРК стал «универсальным солдатом» — оператором, ведущим и корреспондентом в одном лице.

Николай Неищенко был автором сотен сюжетов, особое внимание уделяя сельскому хозяйству, военной тематике и проблемам ветеранов. До последних дней он делился опытом с молодыми коллегами.

Прощание состоится в среду, 28 января, в ритуальном зале судебно-медицинской экспертизы по адресу: Грабцевское шоссе, 101.

Коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал Николая Неищенко.

