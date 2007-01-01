В Калужской области решился трёхлетний спор из-за забора на даче

В Козельском районе судебные приставы помогли соседям уладить конфликт, который тянулся почти три года. Дело было в заборе: он мешал одному из владельцев попасть в свой подвал. Суд уже давно постановил — забор нужно перенести, но сосед этого не делал.

Как только дело передали приставам, они предупредили нерадивого соседа: если не выполнит решение суда добровольно, последуют штрафы, запреты и даже административная ответственность.

Уже при первой встрече с приставами стороны договорились. Забор перенесли прямо на месте, и соседи, наконец, помирились. Всё заняло один день — после трёх лет споров.