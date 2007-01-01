Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области решился трёхлетний спор из-за забора на даче
Общество

В Калужской области решился трёхлетний спор из-за забора на даче

Дмитрий Ивьев
26.01, 12:53
0 499
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Козельском районе судебные приставы помогли соседям уладить конфликт, который тянулся почти три года. Дело было в заборе: он мешал одному из владельцев попасть в свой подвал. Суд уже давно постановил — забор нужно перенести, но сосед этого не делал.

Как только дело передали приставам, они предупредили нерадивого соседа: если не выполнит решение суда добровольно, последуют штрафы, запреты и даже административная ответственность.

Уже при первой встрече с приставами стороны договорились. Забор перенесли прямо на месте, и соседи, наконец, помирились. Всё заняло один день — после трёх лет споров.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
57%
0%
0%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIwcU9acXJJYnJYS2QxS2RPMGtJc2c9PSIsInZhbHVlIjoiY1ROZEJ5N1B3ZU51Z0tkK1I1UnZvNzRxRS81MzFjd3pzTllLRDg5Q04za0RWZWJPYnRtbmxadW85b1Zpc2p5OC93REhzTzlOUjJjZHFjcEg2TUVNYm9tTkhSQ2FPdUQ2M09USTdiaUdlQUorR1lEU1plNC9VSkczWFpueUpQKytGOWZneU15L1VWUUQyWC9Qa1JjOFIrazVqaEUzelAvL3d5dzFET2JHQzNYcFlySkVWTnBrODloTEpZeC9pYlRnQ3NvbHdkZGc2V25NcHNpWXlrZ0VxSVdhc2ZFZzZMbDc3eUswMGkvUlJtRGZ6akQ2UHpiMmhXL0JvckNudC9HYlEwUEVIbmp2UURScWRSTVdXK0piT0IyNVFSdVZWQkhjeVByazBOUjB0cmMwZG5XRmV1TGJPY3A4QUkzdVNMbU4va0NxOGVONStKVFFySXBRYmZ1YlpwTC82Zk1VWjgwWmlUVU0wSlllQTB5VFNDM3FQRWJtVEI2NnRUYjg2TjhpYk5BYjJid0RoSEs2d3BUNG52dG5GYWtMWi9uZmV0YUFBODdTOUU2SGFleForbUNCNitVM2lOSGZhOWR4ZTAzYSIsIm1hYyI6IjRmYTE3Njc1NTU5NDM1YTljZDI4NGEzNzM0MjU1ZmU4OTM2ODkzODc2Y2RmYmU2OTVkYWQxN2YzMWIxNmRiOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktyWlN2WDVZaEQvRkRIVkRyNHNEa2c9PSIsInZhbHVlIjoiemlYZTRhdUZzQi9RN3lzdTd6MFlSK0Joc2dlODlQSXB0WHFsakxRT1lESld1RFl0cVFwQnE2M2JJVXFpOVZXb1RqSEF5WkN2djMrQjNDWm9WMDJIbTQ1ZStsMG9RR0t6SnpsczBmU2JIZ0x1dC8vUnBpM1ZySjVyT1A3ZG50MERlNTV1SnBpdXdpWHl5dEJ3ZkFJK0JvaFhLM0JlZzZMNVNoV1g3N2twRmZFUSt1ZEVPck5oMXp6SjZ2YmhiQS9yem1MT2R2Y1huaGUvbE9WNFNHRmxRTG5aM2ljT29sNHRMK2dTQXU2RXNaM0ZDUnNmWEpFN3EzU05jM3RTQzF4QzVlRVU5Mk5DVUdSeFFSdFdFbFJON096eUtMaFZ5UDJDc0ZmbVRkaExNcUVISWtqdkhnbzU4UWtsaEhRK0lyNnBGS09IanZhbGNFZk5ENVNVMDNxWHh1R2gyVnQreFRBd2tGRlZPREdyRXpKaUdkdktBam1BTXdBUFpUMHRXVVlQSlZ2Qjd1SS9reXQrVmR1Zmp5U0pUR3BJZXNDREkzTFh4RHlPYzVkcU1UOE1VS2N4TU01aXN4cTg0RDFVNDUzVXlRc3JGR0YyRTlQcnlFWEt0eXkyVVhtVWhyY0gxL0MzQ1QvUXVoSVIrT0FTVWltYk5KNldDM01HYysyRkhpa1Fzc2Q5bVhPd015WDYwV1BKL2NBcGxTcENhbXRndkxUdjVFV0REa2dpdHUxQTJGSU0xRm5pUG9DWXJOZWFyOW1rVndvL3gwS3ZLdm9KR1h6TUJHNnU0a3ZRR2xyOURONTNLK2Qxc2dzVU9aeElWbGdicEY2T2xmNXVDZGc2QnJOWiIsIm1hYyI6IjcxMjBmNGUzNDczMmYzYTAzOGE0NGFiMTgzZTRhMzU5MzcxMWE2ODhlODdkMDI0NWFjNDMwMDE5MmRjZWUxNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+