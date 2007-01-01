В калужской школе №18 сократили уроки из-за холода в классах

В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой пояснить причины проблем с отоплением в школе №18.

— Сокращённые уроки в школе №18 из-за отопления. Почему надо морозить детей? Обратите внимание на отопление. Морозные дни, - написала калужанка.

— В школе №18 батареи начали остывать, потому что в систему отопления попал воздух. Поэтому температура в отдельных кабинетах школы не соответствовала нормам. Администрацией школы обучающиеся были переведены в другие учебные кабинеты, а продолжительность уроков сокращена. В 8:00 система была перезапущена, температура в классах повышается, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.