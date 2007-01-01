Калужские абоненты T2 могут совершать обычные звонки по сети Wi-Fi

Источник фото: Shutterstock/автор Ivan Baranov.

Калуга - T2, российский оператор мобильной связи, запустил в Калужской области технологию Voice over Wi‑Fi, которая позволяет звонить по сети Wi‑Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в подвальных помещениях или во время поездки за границу. Сервис работает бесплатно и доступен всем клиентам, чьи смартфоны поддерживают его работу. Для включения достаточно активировать VoWiFi в настройках смартфона.

Для успешного запуска услуги инженеры компании провели ряд работ, которые позволили сократить время на установление соединения между абонентами, улучшить качество звука и повысить стабильность связи. Теперь звук передается без помех, эха и шумов.

С VoWiFi можно использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в зданиях с толстыми стенами, на верхних этажах высоток или за рубежом: то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi‑Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE (этот сервис T2 запустила в Калужской области в конце 2024 года) и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«В любых условиях мы продолжаем техническое развитие сети в Калужской области. В прошлом году мы значительно прокачали сеть в городе и области, а начало 2026 года ознаменовалось запуском VoWiFi. Сервис дает нашим абонентам два ключевых преимущества: идеальное качество передачи голоса во время звонков и экономию в роуминге, так как с услугой минуты расходуются из основного пакета».

Отметим, что в Калужской области могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей.

При этом в зонах с ограничениями доступа в интернет у клиентов компании работают самые важные сайты и приложения из «белого списка» — мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, сервисы вызова такси и навигации и другие.