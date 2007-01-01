Полицейские в Калуге нашли и вернули школьнику телефон

В Калуге подросток потерял свой смартфон, и его мама обратилась в полицию. Сотрудники УМВД поговорили с юношей, выяснили, по какому маршруту он шёл, и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Благодаря этому удалось определить место, где он уронил телефон. Полицейские пришли туда и обнаружили смартфон в сугробе.

После этого они сразу связались с мамой подростка и сообщили хорошую новость.