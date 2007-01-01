В Калужской области выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 19 по 25 января, врачи выявили 5123 случая ОРВИ и 81 случай гриппа. Это на 1,58% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Большая часть пациентов с гриппом – в Калуге, где врачи поставили 76 таких диагнозов.

Единичные случаи зафиксированы в Кировском, Козельском и Дзержинском районах.

В больницы регионы с ОРВИ и гриппом положили 44 человека.