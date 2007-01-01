Кировчанина осудили за ложный донос

В понедельник, 26 января, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

— Мужчина пытался уклониться от кредитных обязательств. Он сообщил в правоохранительные органы о совершении в отношении него мошеннических действий, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.