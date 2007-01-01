42% калужан сталкивались с абьюзом от руководства

По данным опроса SuperJob, 42% работающих жителей Калужской области лично сталкивались с психологическим давлением со стороны начальства, 30% — со стороны коллег.

Чаще всего это проявляется в унижениях, придирках, игнорировании и даже нарушении трудового законодательства — например, принуждении к неоплачиваемой работе.

Больше всего риску подвержены люди 35-45 лет: 48% из них сообщили о давлении со стороны руководства.

62% опрошенных считают, что при токсичном поведении начальника стоит увольняться сразу — особенно склонны к этому те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей.