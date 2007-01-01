Обнинск
-20...-19 °С
Общество

Юрий Моисеев встретился с «постовцами»

Дмитрий Ивьев
26.01, 08:00
0 371
Председатель Думы пообщался с ребятами, рассказал им об истории Поста №1, о том, как в школьные годы сам нёс почётную караульную вахту, обсудил с руководством Поста вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.  

«Пост №1 в Калуге – это уникальное явление всероссийского масштаба. Даже в непростые 90-е годы руководителям удалось его сохранить. Нескольким поколениям калужских старшеклассников выпала честь нести почетную вахту у Вечного огня, чеканить знаменитый «милёхинский» шаг по площади Победы. Будучи учеником 24-й гимназии, я тоже влился в эту большую семью. Общаясь сегодня с «постовцами» вижу, как бережно они сохраняют традиции. И, конечно, особая благодарность всем руководителям Поста №1, и тем, кто стоял у истоков, и нынешним за большую патриотическую работу по сохранению исторической памяти, духа Великой Победы 1945-го года у тысяч юных калужан», – подчеркнул Юрий Моисеев.

История Поста № 1 в Калуге началась в 1975 году. В ознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, было решено установить почётный караул у Вечного огня, который был зажжен на площади Победы в 1970 году. Первым отрядом, заступившим на почетную вахту, были школьники калужской школы №15. Калужский Пост №1 –  один из немногих постоянно действующих в России, службу в почетном карауле несли более 10 тысяч подростков.

городская дума
