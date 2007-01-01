Калуга пережила самую холодную ночь года

Ночь на 24 января стала самой морозной в Калужской области с начала зимнего сезона. По данным известного метеоролога Татьяны Инкины, это произошло из-за влияния западного отрога Сибирского антициклона.

На метеостанции в Калуге столбик термометра опустился до –22,2 градуса, а в районе аэропорта зафиксировали –25 градусов. Ещё холоднее было в других районах области: в Жиздре — –25,4, в Малоярославце — –24,5, в Спас-Деменске — –20,4.

Метеоролог отметила, что уже в воскресенье над Верхней Волгой может сформироваться новый центр высокого давления, что изменит структуру антициклона и, возможно, распределение самых холодных зон над регионом.