Сформирован новый состав молодёжной палаты при Думе городского округа города Калуги

Дмитрий Ивьев
23.01, 14:17
Кандидаты были выдвинуты ведущими ВУЗами города из числа студентов. Председатель Думы Юрий Моисеев встретился с членами палаты, в ходе встречи обсуждались организационные вопросы, были намечены направления совместной работы.

«Мы очень плодотворно работали с вашими предшественниками: на протяжении пяти лет проводили молодёжный фестиваль «Юность», был реализован ряд важных социальных проектов, в том числе направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, активно работал с подрастающим поколением педагогический отряд. У всех вас будет возможность предложить что-то новое, реализовать интересные проекты и инициативы», – напутствовал молодых коллег Юрий Моисеев.

