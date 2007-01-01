Сформирован новый состав молодёжной палаты при Думе городского округа города Калуги
Кандидаты были выдвинуты ведущими ВУЗами города из числа студентов. Председатель Думы Юрий Моисеев встретился с членами палаты, в ходе встречи обсуждались организационные вопросы, были намечены направления совместной работы.
«Мы очень плодотворно работали с вашими предшественниками: на протяжении пяти лет проводили молодёжный фестиваль «Юность», был реализован ряд важных социальных проектов, в том числе направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями, активно работал с подрастающим поколением педагогический отряд. У всех вас будет возможность предложить что-то новое, реализовать интересные проекты и инициативы», – напутствовал молодых коллег Юрий Моисеев.
