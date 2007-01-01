Обнинск
Главная Новости Общество Калужские врачи спасли женщину с тяжёлым заболеванием сердца
Общество

Калужские врачи спасли женщину с тяжёлым заболеванием сердца

Дмитрий Ивьев
23.01, 11:24
Врачи Калужской областной больницы успешно провели сложную операцию 60-летней пациентке с тяжёлой формой сердечного заболевания. Из-за высокого риска для жизни стандартное вмешательство под наркозом было невозможно — даже установка стентов могла привести к остановке сердца.

Чтобы обеспечить безопасность, медики подключили пациентку к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который временно взял на себя функции сердца и лёгких. На фоне стабильных жизненных показателей хирурги смогли благополучно установить стенты и восстановить кровообращение.

Операция прошла успешно. Женщину уже выписали, и она чувствует себя хорошо, рассказали 23 января в правительстве региона.

Новости компаний
